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    Родченков: Пока Россия все отрицает, ее не стоит возвращать на ОИ

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    Григорий Родченков
    На фото:Григорий Родченков
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    Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков рассказал, что предоставил все необходимые данные для раскрытия схемы подмены допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи.

    Ранее вице-премьер РФ Виталий Мутко заявил, что показания Родченкова были легко разрушены при перекрестном допросе в CAS.

    «Я дал последовательные показания. Данные были в моем дневнике и документах. Была представлена полная картина, каким образом была выстроена и структурирована схема.

    МОК не стоит отказываться от апелляции и показать сведения из базы данных лаборатории, потому что у некоторых спортсменов были подменены грязные пробы.

    Чистая моча собиралась в течение долгого периода, начиная с 2013 года, и хранилась в Сочи. Спортсмены, их тренеры или кто-то из окружения отвечал за получение формы допинг-контроля. Вся схема работала как часы.

    Россия не соответствует кодексу ВАДА и не выполняет условия дорожной карты. Российская сторона не сотрудничает, она лжет и все отрицает. Пока это не изменится, ОКР нельзя возвращать на Игры», — цитирует «Спорт-Экспресс» со ссылкой на AP Родченкова.

    О своей жизни информатор ВАДА, уехавший в США после отставки из Московской антидопинговой лаборатории в конце 2015 года добавил:

    «Я чувствую угрозу, но и чувствую большую поддержку моих адвокатов и друзей в США. По этой причине мы меняем все — мой внешний вид, мои координаты, мои средства связи как можно чаще».

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