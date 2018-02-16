Финляндия разгромила Норвегию в хоккейном турнире Олимпиады-2018

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обыграла сборнуюв своем втором матче на Олимпийских играх-2018.

Матч завершился победой финской сборной со счетом 5:1.

На 7-й минуте матча норвежец Патрик Торесен открыл счет, реализовав большинство, однако финны отыгрались на 17-й минуте благодаря шайбе Ээли Толванена, которая также была заброшена в большинстве.

Во втором периоде Толванен оформил дубль, а в третьем периоде Вели-Матти Савинайнен, Сами Леписте и Сакари Маннинен довели преимущество финской сборной до крупного.

Таким образом, Финляндия одержала свою вторую победу в группе С. Ранее, напомним, финны обыграли сборную Германии — 5:2. У Норвегии — два поражения в двух матчах.