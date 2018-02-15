Сборная Финляндии по хоккею победила команду Германии на ОИ-2018

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Сборнаяодержала победу в матче группового этапа Олимпийских игр 2018 года с командой. Встреча группы C завершилась со счетом 5:2 (2:1, 2:0, 1:1).

В составе победителей отличились защитники Сами Леписто и Лассе Кукконен, а также нападающие Мика Пюеряля, Эли Толванен и Йоонас Кемппайнен. У немцев шайбы забросили защитник Франк Хердлер и форвард Брокс Мацек.

В следующем матче в пятницу финские хоккеисты сыграют со сборной Норвегии, а немецкая команда в этот же день встретится со сборной Швеции.