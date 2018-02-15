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    Сборная Финляндии по хоккею победила команду Германии на ОИ-2018

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    Фрагмент матча
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    Сборная Финляндии одержала победу в матче группового этапа Олимпийских игр 2018 года с командой Германии. Встреча группы C завершилась со счетом 5:2 (2:1, 2:0, 1:1).

    В составе победителей отличились защитники Сами Леписто и Лассе Кукконен, а также нападающие Мика Пюеряля, Эли Толванен и Йоонас Кемппайнен. У немцев шайбы забросили защитник Франк Хердлер и форвард Брокс Мацек.

    В следующем матче в пятницу финские хоккеисты сыграют со сборной Норвегии, а немецкая команда в этот же день встретится со сборной Швеции.

    Олимпийские игры. Группа C
    Финляндия — Германия — 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)
    Голы: Леписто — 1 (бол., Контиола, Толванен), 3:13 — 1:0. Мацек — 1 (бол., Эрхофф, Вольф), 8:44 — 1:1. Пюеряля — 1 (Лаюнен, Маннинен), 15:30 — 2:1. Толванен — 1 (бол., Хартикайнен, Кемппайнен), 37:22 — 3:1. Кукконен — 1 (Контиола, Толванен), 38:43 — 4:1. Хердлер — 1, 41:51 — 4:2. Кемппайнен — 1 (бол., Толванен, Леписто), 52:48 — 5:2.Вратари: Коскинен — Аус ден Биркен.Штраф: 10 — 10.Броски: 20 (11+6+3) — 24 (6+9+9).
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