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    Канадские хоккеисты разгромили Швейцарию на ОИ-2018

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    Сборная Канады одержала уверенную победу над командой Швейцарии (5:1) в первом матче группового этапа хоккейного турнира Олимпийских игр—2018.

    В составе канадской сборной дублями сумели отметиться Войтек Вольски и Рене Бурк, ещё один гол на счету Максима Норо. Три голевые передачи сделал Дерек Рой.

    Единственный гол швейцарской сборной записал на свой счёт Симон Мозер.

    Хоккей. Олимпийские игры-2018. Группа А
    Швейцария – Канада – 1:5 (0:2, 0:2, 1:1)
    Голы: Бурк — 1 (Ли, Рой), 2:57 — 0:1. Норо — 1 (бол., Ли, Рой), 7:30 — 0:2. Бурк — 2 (бол., Рой), 25:00 — 0:3. Вольски — 1 (Норо), 25:52 — 0:4. Мозер — 1 (бол., Рюфенахт, Амбюль), 47:33 — 1:4. Вольски — 2 (п.в., Келли, Эббетт), 54:53 — 1:5.Вратари: Дженони (Хиллер, 25:52, 47:20 — 47:33, 54:10 — 54:53) — Скривенс.Броски: 29 (8+9+12) — 28 (7+14+7).Штраф: 6 — 6.
    В другом матче 1-го тура сборная Чехии оказалась сильнее хозяев турнира, команды Южной Кореи, победив со счётом 2:1.

    В составе сборной Чехии заброшенными шайбами сумели отметиться Ян Коварж и Михал Ржепик.

    Единственный гол у Южной Кореи записал на свой счёт Мин Хо Чхо.

    Хоккей. Олимпийские игры-2018. Группа А
    Чехия – Корея – 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)
    Голы: Чо Мин Хо – 1 (Радунске, Свифт), 7:34 – 0:1. Коварж – 1 (бол., Ржепик, Секач), 11:59 – 1:1. Ржепик – 1 (мен., Бирнер, Францоуз), 16:18 – 2:1.Вратари: Францоуз – Далтон (58:57).Броски: 40 (15+10+15) – 18 (6+4+8).Штраф: 8 – 6.
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