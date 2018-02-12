Медведева: Чувствуем магию Олимпиады

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Олимпиада-2018 онлайн Все события в одной ленте

Серебряная медалистка Олимпийских игр 2018 года в командном турнире фигуристов россиянкаподелилась эмоциями от посещения своей первой Олимпиады.

Российская сборная в командном турнире Игр-2018 в южнокорейском Пхенчхане уступила канадцам в борьбе за золото. Бронза досталась американцам.

«Мы получаем бесценный опыт работы в команде. Да, было много других командных соревнований, но это новый старт, непередаваемые эмоции. Многие ехали сюда прочувствовать магию Олимпиады. И мы её чувствуем, потому что сами её создаём! Очень рада быть частью этой команды», — передает слова Медведевой «Чемпионат».

Серебро в составе сборной России завоевали Евгения Медведева, Алина Загитова, Михаил Коляда, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Наталья Забияко/Александр Энберт, Екатерина Боброва/Дмитрий Соловьев.