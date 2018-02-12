Дальмайер – двукратная чемпионка Игр-2018

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Немецкая биатлонисткавслед за спринтом выиграла и гонку преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане.

Допустив всего один промах на четырех огневых рубежах, Дальмайер финишировала с результатом 30 минут 35,3 секунды.

Второе место в упорной борьбе вырвала словачка Анастасия Кузьмина, которая на 0,2 секунды опередила бронзового призера француженку Анаис Бескон.

Отметим, что Кузьмина поднялась на пьедестал с 13-го места, а Бескон – с 19-го.

Россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева стали 31-й и 52-й соответственно. При этом Кайшева финишировала 39-й, но из-за штрафа опустилась еще ниже.

Биатлон. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Женщины. Гонка преследования

1. Лаура Дальмайер (Германия) — 30.35,3 (1 шт. круг)

2. Анастасия Кузьмина (Словакия) — отставание 29,4 (4)

3. Анаис Бескон (Франция) — 29,6 (1)

4. Марте Ольсбю (Норвегия) — 1.07,3 (4)

5. Ханна Эберг (Швеция) — 1.08,9 (3)

6. Дениз Херманн (Германия) — 1.19,4 (2)

31. Татьяна Акимова (Россия) — 3.15,5 (4)

52. Ульяна Кайшева (Россия) — 5.58,3 (5)