Дальмайер – двукратная чемпионка Игр-2018

Допустив всего один промах на четырех огневых рубежах, Дальмайер финишировала с результатом 30 минут 35,3 секунды.
Второе место в упорной борьбе вырвала словачка Анастасия Кузьмина, которая на 0,2 секунды опередила бронзового призера француженку Анаис Бескон.
Отметим, что Кузьмина поднялась на пьедестал с 13-го места, а Бескон – с 19-го.
Россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева стали 31-й и 52-й соответственно. При этом Кайшева финишировала 39-й, но из-за штрафа опустилась еще ниже.
Биатлон. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Женщины. Гонка преследования
1. Лаура Дальмайер (Германия) — 30.35,3 (1 шт. круг)
2. Анастасия Кузьмина (Словакия) — отставание 29,4 (4)
3. Анаис Бескон (Франция) — 29,6 (1)
4. Марте Ольсбю (Норвегия) — 1.07,3 (4)
5. Ханна Эберг (Швеция) — 1.08,9 (3)
6. Дениз Херманн (Германия) — 1.19,4 (2)
31. Татьяна Акимова (Россия) — 3.15,5 (4)
52. Ульяна Кайшева (Россия) — 5.58,3 (5)