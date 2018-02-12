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    Дальмайер – двукратная чемпионка Игр-2018

    Биатлон Сборная России
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    Лаура Дальмайер
    На фото:Лаура Дальмайер
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер вслед за спринтом выиграла и гонку преследования на Олимпийских играх в Пхенчхане.

    Допустив всего один промах на четырех огневых рубежах, Дальмайер финишировала с результатом 30 минут 35,3 секунды.

    Второе место в упорной борьбе вырвала словачка Анастасия Кузьмина, которая на 0,2 секунды опередила бронзового призера француженку Анаис Бескон.

    Отметим, что Кузьмина поднялась на пьедестал с 13-го места, а Бескон – с 19-го.

    Россиянки Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева стали 31-й и 52-й соответственно. При этом Кайшева финишировала 39-й, но из-за штрафа опустилась еще ниже.

    Биатлон. Олимпийские игры. Пхёнчхан. Женщины. Гонка преследования

    1. Лаура Дальмайер (Германия) — 30.35,3 (1 шт. круг)
    2. Анастасия Кузьмина (Словакия) — отставание 29,4 (4)
    3. Анаис Бескон (Франция) — 29,6 (1)
    4. Марте Ольсбю (Норвегия) — 1.07,3 (4)
    5. Ханна Эберг (Швеция) — 1.08,9 (3)
    6. Дениз Херманн (Германия) — 1.19,4 (2)
    31. Татьяна Акимова (Россия) — 3.15,5 (4)
    52. Ульяна Кайшева (Россия) — 5.58,3 (5)

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