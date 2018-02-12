Американка Андерсон завоевала золото ОИ-2018 в слоупстайле, Федорова — восьмая

Андерсон в лучшей из двух финальных попыток показала результат 83,00 балла. Серебро выиграла канадка Лори Блуэн (76,33), бронза у финки Энни Рукаярви (75,38).
Россиянка Софья Федорова заняла восьмое место, ее лучший результат — 65,73.
Американка победила в этой дисциплине на вторых Играх подряд. Она также является многократной чемпионкой Всемирных экстремальных игр.
Женщины. Слоупстайл. Финал
1. Джейми Андерсон (США) — 83,00
2. Лори Блуэн (Канада) — 76,33
3. Энни Рукаярви (Финляндия) — 75,38
4. Силья Норендаль (Норвегия) — 73,91
5. Джессика Дженсон (США) — 72,26
6. Хэйли Лэнгленд (США) — 71,80
7. Зина Кандриан (Швейцария) — 66,35
8. Софья Федорова (Россия) — 65,73