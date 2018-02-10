Олимпиада-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетбол
LiveВся лентаПрогнозыФото
Олимпиада-2018
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Робкие шансы. Анонс событий 10 февраля на Олимпиаде-2018

    Олимпиада-2018: календарь, результаты, медальный зачет, онлайн — анонс событий 10 февраля

    Сборная России Биатлон Коньки Лыжные гонки Прыжки с трамплина Хоккей Шорт-трек
  • Спорт в VK
    •
  • Спорт. Главное
    •
    Наталья Воронина
    Наталья Воронина
    Олимпиада-2018 онлайнВсе события в одной ленте
    В субботу, 10 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане будут разыграны первые пять комплектов наград.

    Лыжные гонки

    Фальшивый Трамп, провал Коляды и полуголый знаменосец Итоги первого дня зимней Олимпиады в корейском Пхёнчхане

    В 10:15 будет дан первый медальный старт Олимпиады. Россию в гонке на 15 км представят Анастасия Седова, Алиса Жамбалова, Юлия Белорукова и Наталья Непряева. К сожалению, на Играх не выступят наши более опытные лыжницы — Наталья Матвеева и Евгения Шаповалова.

    Однако и без них российская команда если и не в топе фаворитов, то потолкаться за высокие позиции вполне способна.

    Шорт-трек

    Первый финал в шорт-трерке. В 13:00 — мужчины, дистанция 1500 метров. Здесь у сборной России есть вполне осязаемый шанс на медали. На дорожке - Семен Елистратов, чемпион в эстафете Сочи-2014.

    Впрочем, назвать Семена абсолютным фаворитом сложно — конкуренция в дисциплине крайне высока, да и для начала надо пройти квалификацию, соперниками по которой у россиянина будут вице-чемпион мира Самюэль Жирар из Канады и венгр Шандор Лю Шаолинь.

    Коньки

    Наталья Воронина представит Россию на дистанции 3000 метров у конькобежек. Прирезрка Сочи Ольга Граф от участия в Олимпиаде отказалась, потому все наши взоры на Наталью.

    Шансы на медаль есть, хотя и будет крайне непросто. Воронина уже становилась призером чемпионатов мира, а потому в число фаворитов объективно должна входить. А как получится — узнаем после 14:00.

    Биатлон

    В 14:15 по Москве начнется спринт у женщин на 7,5 км. Россию в гонке представят Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Однако объективно рассчитывать на успех россиянок не стоит — они не входят в число лидеров мирового сезона.

    Церемония открытия Олимпиады-2018

    Но поболеть можно не только за них. На старт выйдет наша соотечественница, сестра Антона Шипулина, Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию. Напомним, она выиграла эту дисциплину на двух предыдущих Олимпиадах.

    Прыжки с трамплина

    Закроют медальную программу дня прыжки с трамплина, HS-109. Старт — в 15:35. Здесь у сборной России полное представительство: Евгений Климов, Денис Корнилов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров.

    Лидер нашей сборной Евгений Климов проводит неудачный сезон, а в квалификации Игр занял 12-е место. Сможет ли россиянин сотворить чудо? Узнаем совсем скоро.

    Не пропустите

    10 февраля стартует хоккей на Олимпиаде-2018. Для начала — женский. Сборная России сегодня не играет, но будет все равно интересно: в 15:10 в матче против Швейцарии на лед выйдет так называемая «сборная мира» — объединенная команда Северной и Южной Корей. Такого никогда не было.

    За ходом всех соревнований в режиме реального времени можно следить в нашем онлайне дня: все результаты, расписание, медальный зачет и красивые фотогалереи.

  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Читайте по теме
  • Фальшивый Трамп, провал Коляды и полуголый знаменосец
  • Итоги первого дня зимней Олимпиады в корейском Пхёнчхане
    •
  • Не придерешься. В Корее выступят 168 россиян
  • СМИ о недопуске на Игры-2018 Антона Шипулина, Виктора Ана и других звезд отечественного спорта
    •
  • 08/02
    • Россияне квалифицировались в финал соревнований по прыжкам с трамплина на ОИ-2018
  • 08/02
    • CAS зарегистрировал две коллективные апелляции россиян к МОК
  • 08/02
    • Пихлер: Несправедливо, что Шипулина не пустили на Олимпиаду
  • 05/02
    • МОК отказал 15 россиянам в допуске на Олимпиаду
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Жозе Моуринью и Антонио КонтеКак поссорились Жозе Моуринью с Антонио КонтеИзучаем хронику затяжной войны между наставниками «МЮ» и «Челси» Новая формая сборной РоссииЧоткая коллекцияИзучаем дебют нового экипировщика олимпийской команды РоссииДжастин Гэтлин и Усэйн БолтДобегался. Болт ушел проигравшимБолт проиграл. Как это вообще возможно?Презентация новой формыНовое платье королейИзучаем новую форму «Спартака» на сезон 2017/18Андреа ПирлоМаэстро уходит. Андреа Пирло завершает карьеруВся карьера Андреа Пирло в одном текстеНовый турнир начнется в сентябре 2018 годаНовинка от УЕФА. Россия может сыграть с чемпионами ЕвропыВсе о Лиге наций
    Подробный разбор
  • В Корею — без медальных планов
  • Сколько медалей выиграет сборная России на играх в Пхенчхане?
    •
  • Олимпийская Россия и ее соперники
  • Анонс хоккейного турнира на Зимних Олимпийских играх в Пхенчхане
    •
    Комментарии
    Прогнозы на спорт
  • Проблемы с началом и концом
  • «Саутгемптон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 27-го тура АПЛ 11 февраля
  • 1,69
    •
  • «Хетафе» уедет несолоно хлебавши
  • «Барселона» — «Хетафе». Прогноз и ставки на матч 23-го тура испанской Примеры 11 февраля
  • 1,75
    •
    Олимпиада-2018. Главное
  • Фальшивый Трамп, провал Коляды и полуголый знаменосец
  • Итоги первого дня зимней Олимпиады в корейском Пхёнчхане
    •
  • Настоящий Родченков давно мертв
  • Реакция прессы на внезапную смену имиджа ключевого свидетеля по делу о российском допинге
    •
  • Церемония открытия Олимпиады-2018
  • В Пхенчхане состоялась красочная и высокотехнологичная церемония открытия Олимпиады-2018
    •
  • 07:33
    • Риб: CAS не испытывал никакого давления со стороны
  • 07:20
    • Хадарин выбыл из борьбы за медали в слоупстайле
  • 07:09
    • Российские керлингисты победили команду Южной Кореи в дабл-миксте
  • 19:54
    • Цветков: Желания смотреть Олимпиаду пока нет
  • 17:59
    • Недопущенные к Олимпиаде россияне отозвали иски из суда
  • 17:05
    • Демченко: Бах оказывал на CAS давление
  • 16:20
    • В Пхенчхане зажгли олимпийский огонь
  • 16:08
    • Олимпиаду в Пхенчхане объявили открытой
  • 15:28
    • Российские спортсмены прошли по стадиону на церемонии открытия ОИ-2018
  • 19:09
    • Авербух: Уверен, на Олимпиаде у нас будет три-четыре «золота»
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •