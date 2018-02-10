Робкие шансы. Анонс событий 10 февраля на Олимпиаде-2018

В субботу, 10 февраля на Олимпиаде в Пхенчхане будут разыграны первые пять комплектов наград.

Лыжные гонки

Фальшивый Трамп, провал Коляды и полуголый знаменосец Итоги первого дня зимней Олимпиады в корейском Пхёнчхане

В 10:15 будет дан первый медальный старт Олимпиады. Россию в гонке на 15 км представят Анастасия Седова, Алиса Жамбалова, Юлия Белорукова и Наталья Непряева. К сожалению, на Играх не выступят наши более опытные лыжницы — Наталья Матвеева и Евгения Шаповалова.

Однако и без них российская команда если и не в топе фаворитов, то потолкаться за высокие позиции вполне способна.

Шорт-трек

Первый финал в шорт-трерке. В 13:00 — мужчины, дистанция 1500 метров. Здесь у сборной России есть вполне осязаемый шанс на медали. На дорожке - Семен Елистратов, чемпион в эстафете Сочи-2014.

Впрочем, назвать Семена абсолютным фаворитом сложно — конкуренция в дисциплине крайне высока, да и для начала надо пройти квалификацию, соперниками по которой у россиянина будут вице-чемпион мира Самюэль Жирар из Канады и венгр Шандор Лю Шаолинь.

Коньки

Наталья Воронина представит Россию на дистанции 3000 метров у конькобежек. Прирезрка Сочи Ольга Граф от участия в Олимпиаде отказалась, потому все наши взоры на Наталью.

Шансы на медаль есть, хотя и будет крайне непросто. Воронина уже становилась призером чемпионатов мира, а потому в число фаворитов объективно должна входить. А как получится — узнаем после 14:00.

Биатлон

В 14:15 по Москве начнется спринт у женщин на 7,5 км. Россию в гонке представят Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Однако объективно рассчитывать на успех россиянок не стоит — они не входят в число лидеров мирового сезона.

Церемония открытия Олимпиады-2018

Но поболеть можно не только за них. На старт выйдет наша соотечественница, сестра Антона Шипулина, Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию. Напомним, она выиграла эту дисциплину на двух предыдущих Олимпиадах.

Прыжки с трамплина

Закроют медальную программу дня прыжки с трамплина, HS-109. Старт — в 15:35. Здесь у сборной России полное представительство: Евгений Климов, Денис Корнилов, Алексей Ромашов и Михаил Назаров.

Лидер нашей сборной Евгений Климов проводит неудачный сезон, а в квалификации Игр занял 12-е место. Сможет ли россиянин сотворить чудо? Узнаем совсем скоро.

Не пропустите

10 февраля стартует хоккей на Олимпиаде-2018. Для начала — женский. Сборная России сегодня не играет, но будет все равно интересно: в 15:10 в матче против Швейцарии на лед выйдет так называемая «сборная мира» — объединенная команда Северной и Южной Корей. Такого никогда не было.

За ходом всех соревнований в режиме реального времени можно следить в нашем онлайне дня: все результаты, расписание, медальный зачет и красивые фотогалереи.