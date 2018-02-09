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    Отстраненные россияне лишились последнего шанса выступить на Играх-2018

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    Антон Шипулин
    На фото:Антон Шипулин
    Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS ad hoc) в Корее отклонила апелляции двух групп россиян (в первую были объединены дела 32 спортсменов, во вторую — 13 спортсменов и двух тренеров) против Международного олимпийского комитета (МОК), который ранее не предоставил им приглашения для участия в Играх-2018 в Пхенчхане.

    Выездную панель CAS составляли три арбитра: канадка Кэрол Робертс (ее глава), швейцарец Бернхард Велтен и австралийка Зали Стеггалл.

    Суд постановил, что Международный олимпийский комитет (МОК) имел право приглашать спортсменов в индивидуальным порядке, учитывая отстранение Олимпийского комитета России (ОКР).

    Панель CAS не увидела в действиях МОК дискриминации, непоследовательности или несправедливости при отборе российских спортсменов, который смогу принять участие в Играх.

    В первой группе из 32 спортсменов были Виктор Ан, Владимир Григорьев, Евгения Захарова, Денис Айрапетян, Артем Козлов (все — шорт-трек), Антон Шипулин, Евгений Гараничев, Екатерина Юрлова-Перхт, Максим Цветков, Ирина Услугина, Дарья Виролайнен, Алексей Волков (все — биатлон), Руслан Мурашов, Екатерина Шихова, Руслан Захаров, Анна Юракова, Алексей Есин, Юлия Скокова, Елизавета Казелина, Сергей Грязцов (все — конькобежный спорт), Сергей Устюгов, Глеб Ретивых (оба — лыжные гонки), Ксения Столбова, Иван Букин (оба — фигурное катание), Юлия Шокшуева, Роман Кошелев, Дмитрий Попов (все — бобслей), Михаил Науменков, Алексей Береглазов, Валерий Ничушкин, Антон Белов, Сергей Плотников (все — хоккей).

    Вторую группу (15 человек) составили Александр Легков, Максим Вылегжанин, Евгений Белов, Александр Бессмертных, Евгения Шаповалова, Наталья Матвеева (все — лыжный спорт), Александр Третьяков, Елена Никитина, Мария Орлова (все — скелетон), Ольга Фаткулина, Александр Румянцев, Артем Кузнецов (все — конькобежный спорт), Татьяна Иванова (санный спорт), а также Альберт Демченко (санный спорт) и Сергей Чудинов (скелетон), которые после Олимпиады-2014 перешли на тренерскую работу.

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