Российские атлеты смогут носить шапки в цветах национального флага на ОИ-2018

Шапки бело-сине-красного цвета продаются в официальном магазине с лицензированной продукцией ОИ-2018.
Полоски на шапке располагаются в той же последовательности, что и на флаге России.
Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, официально данная продукция не запрещена для использования спортсменами. Атлеты могут использовать ее, находясь на олимпийских объектах.
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Напомним, на Олимпиаде-2018 российским спортсменам запрещено использовать экипировку с государственной символикой.