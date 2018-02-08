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Олимпиада-2018
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    Российские атлеты смогут носить шапки в цветах национального флага на ОИ-2018

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    Шапка из магазина ОИ-2018
    На фото:Шапка из магазина ОИ-2018
    Российские спортсмены смогут купить и носить шапки с цветами национального флага во время Олимпиады-2018.

    Шапки бело-сине-красного цвета продаются в официальном магазине с лицензированной продукцией ОИ-2018.

    Полоски на шапке располагаются в той же последовательности, что и на флаге России.

    Как сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник, знакомый с ситуацией, официально данная продукция не запрещена для использования спортсменами. Атлеты могут использовать ее, находясь на олимпийских объектах.

    МОК проверяет экипировку российских спортсменов в Пхенчхане

    Напомним, на Олимпиаде-2018 российским спортсменам запрещено использовать экипировку с государственной символикой.

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