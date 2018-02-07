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Олимпиада-2018
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    Столбова и Климов пропустят Олимпийские игры даже в случае приглашения

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    Ксения Столбова и Федор Климов
    На фото:Ксения Столбова и Федор Климов
    Ксения Столбова и Федор Климов пропустят Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане даже в том случае, если получат приглашение.

    Об этом рассказала тренер российской пары Нина Мозер.

    «У Ксюхи день рождения сегодня, написала ей поздравление. Не будешь же каждый день страдать, мы же не можем изменить ситуацию. Понятно, что никаких решений в CAS и других судах не будет.

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    Олимпийский комитет России этим занимается, но дело в том, что Ксюша и Федор сразу сказали федерации, что, даже если в последний момент их допустят, то они не поедут на Олимпиаду. Потому что они не готовы выходить на старт после этого униженного состояния, через которое они прошли», — цитирует Мозер «Р-Спорт».

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