Столбова и Климов пропустят Олимпийские игры даже в случае приглашения

пропустят Олимпийские игры 2018 года в Пхенчхане даже в том случае, если получат приглашение.

Об этом рассказала тренер российской пары Нина Мозер.

«У Ксюхи день рождения сегодня, написала ей поздравление. Не будешь же каждый день страдать, мы же не можем изменить ситуацию. Понятно, что никаких решений в CAS и других судах не будет.

Решение CAS по делам 32 российских атлетов ожидается 8 февраля

Олимпийский комитет России этим занимается, но дело в том, что Ксюша и Федор сразу сказали федерации, что, даже если в последний момент их допустят, то они не поедут на Олимпиаду. Потому что они не готовы выходить на старт после этого униженного состояния, через которое они прошли», — цитирует Мозер «Р-Спорт».