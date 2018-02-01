Зеппельт: Это объявление о крахе всей системы борьбы с допингом

Немецкий журналист ARD и автор нескольких документальных фильмов о допинге в Россиивыразил разочарование решением Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) оправдать 28 российских спортсменов.

CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян

Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи.

Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.

Родченков и Зеппельт — против МОК и Путина

«Это объявление о крахе всей системы борьбы с допингом. Больше и сказать нечего. CAS сегодня и не оспаривал существования государственной допинг-системы в России.

Это фатальный сигнал всему миру о том, что может существовать такая система, как в России или ГДР 30 лет назад. Эта огромная система может сделать все, что она хочет.

В конце концов, кто-то будет отстранен, но большинство атлетов будут допущены и их будут приветствовать», — заявил Зеппельт в эфире «Россия 1».