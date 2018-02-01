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    ВАДА обеспокоено решением CAS по российским спортсменам

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    ВАДА
    На фото:ВАДА
    Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) выразило обеспокоенность сегодняшним решением Спортивного арбитражного суда Лозанны (CAS) удовлетворить апелляции 28 российских спортсменов.

    CAS отменил решения МОК о пожизненном отстранении 28 россиян

    Напомним, что 1 февраля CAS удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, которые были пожизненно отстранены МОК от участия в Олимпиадах за нарушения антидопинговых правил во время Игр в Сочи.

    Их результаты, показанные на Олимпиаде 2014 года, восстановлены. Еще 11 российских спортсменов, в отношении которых ранее были приняты аналогичные санкции, были оправданы частично.

    «Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) с серьезной обеспокоенностью принимает решения Спортивного арбитражного суда (CAS), касающиеся Олимпийских игр 2014 года в Сочи, поддержать апелляции 28 российских спортсменов и отклонить апелляции 11 других по существу против МОК из-за нарушений антидопинговых правил, когда все 39 спортсменов были частью системной допинговой программы России.

    ВАДА понимает, что это решение вызовет тревогу и разочарование среди спортсменов. Агентство поддерживает намерение МОК тщательно проанализировать эти решения и рассмотреть все варианты, в том числе призыв к Швейцарскому федеральному трибуналу.

    Тот факт, что жалобы 11 спортсменов были отклонены CAS, подтверждает выводы комиссии МОК Шмида, которая была сформирована в июле 2016 года для расследования системных манипуляций с допинг-контролем в России. Эти манипуляции были обнаружены расследованием независимой комиссии Макларена.

    Расследования Макларена, мандат которых состоял в том, чтобы подтвердить институционализированные манипуляции процессом допинг-контроля, были подтверждены еще раз. ВАДА не будет комментировать дальнейшие действия по этим решениям до тех пор, пока не увидит полное обоснование», — говорится в заявлении ВАДА.

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