Дацюк – капитан сборной России на Олимпиаде

Нападающий сборной Россииназначен капитаном нашей национальной команды на Олимпиаде в Пхенчхане.

Ассистенты 39-летнего форварда будут объявлены позже. Отметим, что Дацюк был капитаном сборной и на прошлой Олимпиаде – в Сочи.

«Когда сказали, что буду капитаном, конечно, удивился. Мы защищаем родину, будем сражаться и без флага.

Игроков НХЛ нет во всех командах, и в других тоже. Конечно, Олимпиада от этого потеряет интерес, но медаль цену не потеряет.

Мы занимаемся. До старта осталось чуть больше десяти дней. Есть выставочные матчи. Мы наигрываем сочетания, готовимся физически. Многое будет зависеть именно от физического состояния.

Думаю, любой спортсмен считает Игры самыми главными соревнованиями для себя, и защищать свою страну – это самое достойное», — приводит слова Дацюка «Спорт-Экспресс».

В этом сезоне Дацюк набрал 35 (8+27) очков в 37 встречах регулярного чемпионата КХЛ