Исинбаева: Санкции МОК жестки, но нам остается лишь принять их

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестомзаявила, что России нужно принять решение Международного олимпийского комитета в вопросе недопуска ряда спортсменов к Олимпийским играм-2018.

Новый удар по сборной России

Во вторник стало известно, что МОК не допустил на Игры ряд ведущих спортсменов, не имеющих допинговой истории, включая биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана.

«Знаю, все спортсмены раздражены и деморализованы, болельщики в замешательстве, у всех нервы на пределе, от неправильных решений и ошибок рукой подать... Дорогие спортсмены, тренеры, болельщики! Прошу без паники! Я скажу то, что вас удивит, но по сути ничего нового не произошло...

Отстранение ведущих спортсменов России от участия в ОИ, конечно, шокирует, особенно безосновательные отстранения на наш взгляд, но....

Но поскольку официальных объяснений со стороны МОК пока нет, и списки, которые мы получили – это только предварительное решение независимой комиссии МОК – а не самого международного олимпийского комитета – нам остается только принимать те санкции, условия и критерии для участия наших атлетов в ОИ, которые выдвинуты МОК на сегодняшний день. Я не защищаю МОК и их решения, я просто надеюсь на то, что МОК реально основывается на подтвержденных фактах, вынося подобные решения.

Возможно, мы с вами много не знаем и никогда не узнаем реальные мотивы отстранения тех или иных спортсменов, но сейчас главное не смотреть назад, а идти всем вместе вперед! Тех, кому посчастливилось получить приглашение, и кто будет иметь возможность выступать на ОИ, – мы обязаны поддержать по максимум. Именно они наша надежда на разрешение сложившейся допинговой проблемы в нашей стране. Именно в их руках возможность положить конец этой истории во время закрытая ОИ. Так давайте не будем забывать об этом, о главной цели.

О болельщиках и их правах... Существую правила поведения болельщиков на трибунах, и они едины для всех. Каждая страна проводящая ОИ ими пользуется. Никакой персонализации или исключительного запрета лишь для нашей страны здесь нет. Это правило было применено к Кувейту в 2016 году на ОИ в Рио, чей ОК был дисквалифицирован. Так что не стоит принимать все на свой счет, это правило едино для всех, здесь, скорее всего, возникло недопонимание ситуации с нашей стороны.

Да – правила, критерии, санкции жестки и несправедливы по отношению к нашей стране, нашим чистым спортсменам, но все что нам остается, – это принять их и следовать им или цивилизовано защищаться в судах. Мы оказались заложниками ситуации, но выход есть всегда и мы о нем знаем.

Давайте не будем искать лазейки в критериях выдвинутыми МОК по возвращению ОКР членства в МОК, давайте не будем провоцировать наших атлетов на неправильные поступки и высказывания, а давайте, взявшись за руки, стиснув зубы, пройдем эти испытания, и все вместе возрадуемся 25 февраля 2018 года во время закрытия ОИ окончанию этой допинговой эпопеи», – написала Исинбаева в своем Фейсбуке.