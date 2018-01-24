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Олимпиада-2018
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    Бах: Если спортсмен отсутствует в списке, значит, на это есть основания

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    Томас Бах
    На фото:Томас Бах
    Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что у комиссии МОК были серьезные основания не допускать ряд российских спортсменов на Олимпиаду-2018.

    Новый удар по сборной России

    Во вторник стало известно, что МОК не допустил на Игры ряд ведущих спортсменов, не имеющих допинговой истории, включая биатлониста Антона Шипулина, лыжника Сергея Устюгова и шорт-трекиста Виктора Ана.

    «Перед Играми было проведено масштабное тестирование всех спортсменов с целью удостовериться, что на Игры поедут только чистые спортсмены.

    Независимая комиссия составила список приглашенных спортсменов. Он содержит только чистых российских спортсменов.

    Если этот спортсмен отсутствует в списке, это значит, что у комиссии были серьезные основания для такого решения.

    Вы можете быть уверены, что комиссия не действовала в роли судьи или арбитра. Они тщательно проверяли каждое дело.

    В итоге Россия может быть уверена, что только чистые спортсмены попадут на Игры и неприятных сюрпризов после соревнований не будет. России следует ценить такую возможность», — цитирует ТАСС Баха.

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