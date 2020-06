«Мерседес» представил новую ливрею в знак борьбы с расизмом

на своей странице в Twitter показал новую ливрею на сезон 2020 года.

Ливрея выполнена в черном цвете, с бирюзовыми продольными линиями и красными вставками.

«Мы решили гоняться в черном и призвать к разнообразию в нашей команде. Это четкое заявление, что мы выступаем против расизма и любых форм дискриминации.

Призыв "Нет расизму" будет присутствовать на гало обоих болидов, а знаки совместной инициативы Формулы-1 We Race As One — на зеркалах заднего вида W11. В течение сезона мы объявим о программе разнообразия и инклюзивности», — говорится в сообщении.

Из-за пандемии сезон Формулы-1 пока не стартовал. В настоящее время официально подтверждены только восемь первых Гран-при сезона.