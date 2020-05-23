Норицын: Иду в сборную Болгарии не за деньгами

Бывший старший тренер женскойрассказал о договоренности касательно работы в

«Касперович подошел ко мне с таким предложением в Антхольце. На чемпионате мира. Тогда уже была информация, что Драчев не хочет видеть меня в сборной России. Первый разговор состоялся именно там. Была большая пауза для того, чтобы подумать. Хотелось остаться здесь. Ждал каких-то изменений, что меня увидят в роли одного из тренеров сборной. Мой контракт до 31 мая. Но решилось все буквально пару дней назад.

Пока что нет контракта с болгарами. Это договоренность. Пока что все в стадии урегулирования. Как только мы сможем туда выехать, все эти моменты утрясутся. Будет объединенная команда женщин и мужчин. Касперович будет в роли главного тренера», — сказал Норицын в интервью «Матч ТВ».

«Буду ли я получать там больше или меньше, чем в России? Я иду не за деньгами. Выгоду никакую не ищу. Думаю, что зарплата будет меньше, чем в России», — добавил он, также отметив, что есть договоренность о контракте на два сезона.

«Гипотетический переворот в СБР, после которого меня попросят вернуться назад? Никогда не говори никогда. Всякое в жизни бывает. Пока у меня есть договоренность с Касперовичем. Мы дали положительный ответ сборной Болгарии», — сказал Норицын. 0