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    Норицын: Иду в сборную Болгарии не за деньгами

    Прочие Биатлон
    Бывший старший тренер женской сборной России по биатлону Виталий Норицын рассказал о договоренности касательно работы в сборной Болгарии.

    Виталий Норицын
    Виталий Норицын

    «Касперович подошел ко мне с таким предложением в Антхольце. На чемпионате мира. Тогда уже была информация, что Драчев не хочет видеть меня в сборной России. Первый разговор состоялся именно там. Была большая пауза для того, чтобы подумать. Хотелось остаться здесь. Ждал каких-то изменений, что меня увидят в роли одного из тренеров сборной. Мой контракт до 31 мая. Но решилось все буквально пару дней назад.

    Пока что нет контракта с болгарами. Это договоренность. Пока что все в стадии урегулирования. Как только мы сможем туда выехать, все эти моменты утрясутся. Будет объединенная команда женщин и мужчин. Касперович будет в роли главного тренера», — сказал Норицын в интервью «Матч ТВ».

    «Буду ли я получать там больше или меньше, чем в России? Я иду не за деньгами. Выгоду никакую не ищу. Думаю, что зарплата будет меньше, чем в России», — добавил он, также отметив, что есть договоренность о контракте на два сезона.

    «Гипотетический переворот в СБР, после которого меня попросят вернуться назад? Никогда не говори никогда. Всякое в жизни бывает. Пока у меня есть договоренность с Касперовичем. Мы дали положительный ответ сборной Болгарии», — сказал Норицын. 0

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