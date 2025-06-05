Штурм стал главным тренером «Бостона»

Клуб НХЛобъявил о назначении на пост главного тренера немца

«Для меня огромная честь стать главным тренером "Бостона". "Брюинз" всегда занимали особое место в моём сердце, и я знаю, как много эта команда значит для города и для наших болельщиков.

Я ощущал эту страсть, будучи игроком, и не могу дождаться, когда снова окажусь на скамейке и почувствую ее. Мне не терпится приступить к работе и сделать всё возможное, чтобы помочь этой команде добиться успеха», — цитирует Штурма официальный сайт «Бостона».

Штурм известен по работе со сборной Германии (2015-2018), которую привел к серебряным медалям на Олимпийских играх 2018 года. Позже он работал ассистентом главного тренера в «Лос-Анджелес Кингз» (2018-2022), а затем наставником клуба АХЛ «Онтарио Рейн».