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    Штурм стал главным тренером «Бостона»

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Бостон Брюинз
    Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» объявил о назначении на пост главного тренера немца Марко Штурма.

    Марко Штурм
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    Марко Штурм

    «Для меня огромная честь стать главным тренером "Бостона". "Брюинз" всегда занимали особое место в моём сердце, и я знаю, как много эта команда значит для города и для наших болельщиков.

    Я ощущал эту страсть, будучи игроком, и не могу дождаться, когда снова окажусь на скамейке и почувствую ее. Мне не терпится приступить к работе и сделать всё возможное, чтобы помочь этой команде добиться успеха», — цитирует Штурма официальный сайт «Бостона».

    Штурм известен по работе со сборной Германии (2015-2018), которую привел к серебряным медалям на Олимпийских играх 2018 года. Позже он работал ассистентом главного тренера в «Лос-Анджелес Кингз» (2018-2022), а затем наставником клуба АХЛ «Онтарио Рейн».

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