Терещенко: Со стороны Кудашова идет большая работа по завоеванию Кубка Гагарина

Бывший нападающийподелился мнением по поводу работы главного тренера «бело-голубых»

«"Динамо" близко подобрались к Кубку Гагарина в этом году? Да, Кубок был близок. Но теперь будет новый сезон, поменяются игроки, уже сейчас ходят разные слухи. Будем смотреть, как проведут селекционную работу. Есть много факторов. Но Алексей Николаевич профессионал, он четко знает, что хочет видеть от команды, где стоит прибавить, в каком месте идут изменения. Так что со стороны Кудашова идет большая работа по завоеванию Кубка Гагарина. Любой тренер, как и игрок всегда хочет выиграть», — приводит слова Терещенко «Матч ТВ».

«Динамо» добралось до полуфинала Кубка Гагарина-2025, где проиграл челябинскому «Трактору» в серии со счетом 1-4.