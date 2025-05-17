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    НХЛ. «Торонто» победил «Флориду», команды проведут в серии седьмой матч

    «Торонто» — «Флорида»: счет матча 2:0, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на НХЛ НХЛ Торонто Мэйпл Лифс Флорида Пантерз
    «Торонто» одолел «Флориду» в шестом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 2:0. Счет в серии стал 3-3.

    Сергей Бобровский
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    Прогнозы и ставки на НХЛ

    Седьмой матч в серии пройдет 19 мая. Победитель сыграет в финале конференции с «Каролиной».

    НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
    «Флорида» — «Торонто» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
    Голы: Мэттьюс — 3 (Марнер), 46:20 — 0:1. Пачиоретти — 3 (Макманн, Доми), 54:17 — 0:2Вратари: Бобровский — УоллШтраф: 6 — 8Броски: 22 (2+12+8) — 17 (7+6+4)

    «Флорида» — «Торонто» — 0:2

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