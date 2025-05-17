НХЛ. «Торонто» победил «Флориду», команды проведут в серии седьмой матч

Сергей Бобровский Фото: globallookpress.com
У «Мэйпл Лифс» голы забили Остон Мэттьюс и Макс Пачиоретти.
Российский вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский совершил 15 сейвов.
Седьмой матч в серии пройдет 19 мая. Победитель сыграет в финале конференции с «Каролиной».
НХЛ. Плей-офф. Второй раунд. Шестой матч
«Флорида» — «Торонто» — 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Голы: Мэттьюс — 3 (Марнер), 46:20 — 0:1. Пачиоретти — 3 (Макманн, Доми), 54:17 — 0:2Вратари: Бобровский — УоллШтраф: 6 — 8Броски: 22 (2+12+8) — 17 (7+6+4)
«Флорида» — «Торонто» — 0:2