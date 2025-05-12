Источник: Сергей Толчинский планирует разорвать контракт с СКА

Нападающийпокинет Санкт-Петербургскийв это межсезонье.

По информации «СЭ», хоккеист намерен сменить команду несмотря на то, что его контракт с клубом рассчитан еще на три сезона — до 2028 года. Сторона игрока обсуждает с клубом возможные варианты расторжения соглашения.

однако официального подтверждения о разрыве контракта пока нет: агент Толчинского Шуми Бабаев и представители СКА заявляют, что вопрос об уходе не обсуждается, а клуб рассчитывает на форварда в следующем сезоне и видит в нем одного из лидеров команды

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Толчинский присоединился к СКА летом 2023 года. В сезоне-2024/25 нападающий провел 48 матчей в регулярном чемпионате и набрал 16 (7+9) очков, а также сыграл 4 игры в плей-офф, где забросил одну шайбу.