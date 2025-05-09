Кириленко: Овечкина могу сравнить с Леброном, они глыбы в своих видах спорта

сравнил, отметив их уникальность и выдающееся долголетие в спорте.

«Овечкина можно сравнить с Леброном. Потому что показывать такие результаты на протяжении 20 лет, настолько стабильно держать такой уровень — дорогого стоит. Причем Овечкин побил рекорд в своем стиле, можно сказать, из своего офиса», — приводит слова Кириленко сайт Legalbet.

Кириленко также с юмором заметил, что внешне Овечкин выглядит как «старик, который уже заканчивает карьеру», но при этом продолжает показывать феноменальные результаты.

В завершившемся регулярном чемпионате НХЛ 39-летний нападающий «Вашингтона» превзошёл достижение Уэйна Гретцки и стал рекордсменом по количеству голов в истории лиги, доведя свой счёт до 895 шайб.