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    Кевин Де Брюйне«Манчестер Сити» — «Вулверхэмптон». Онлайн, прямая трансляция
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    Телегин: Остался важный шажочек

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    Защитник «Трактора» Сергей Телегин прокомментировал победу своей команды над московским «Динамо» в 3-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина (3:2 2ОТ).

    Сергей Телегин
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    Сергей Телегин

    «Реализация нас подводила, моменты были очень хорошие. Нас много вытаскивал Фукале, но реализация подводила. Мы старались не отходить от своей игры, но так вышло, что смогли забить победную шайбу только во втором овертайме.

    В чем "Трактор" лучше "Динамо"? Рано об этом еще говорить. Остался важный шажочек, а там можно будет сказать. Надо не расслабляться и закончить серию в воскресенье», — приводит слова Телегина «Матч ТВ».

    Следующий матч между командами пройдет 4 мая в Москве. Счет в серии — 3:0 в пользу «Трактора»

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