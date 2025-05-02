Телегин: Остался важный шажочек

Защитникпрокомментировал победу своей команды над московскимв 3-м матче 1/2 финала Кубка Гагарина (3:2 2ОТ).

«Реализация нас подводила, моменты были очень хорошие. Нас много вытаскивал Фукале, но реализация подводила. Мы старались не отходить от своей игры, но так вышло, что смогли забить победную шайбу только во втором овертайме.

В чем "Трактор" лучше "Динамо"? Рано об этом еще говорить. Остался важный шажочек, а там можно будет сказать. Надо не расслабляться и закончить серию в воскресенье», — приводит слова Телегина «Матч ТВ».

Следующий матч между командами пройдет 4 мая в Москве. Счет в серии — 3:0 в пользу «Трактора»