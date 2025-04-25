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    Комтуа: Овечкин — главный человек для «Динамо»

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    Канадский нападающий «Динамо» Максим Комтуа оценил важность нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина для «бело-голубых».

    Александр Овечкин
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    Александр Овечкин

    «Овечкин, пожалуй, главный человек для "Динамо". Конечно, из-за разницы во времени он не всегда смотрит наши игры, но он постоянно следит за результатами. Александр — очень большой поклонник команды. Всегда приятно играть в команде, которая связана с таким человеком. Для нас всегда очень важно побеждать, потому что на игры "Динамо" всегда приходит полный стадион, очень приятно выигрывать в такой атмосфере», — приводит слова Комтуа «Р-Спорт».

    «Динамо» сыграет в полуфинале Кубка Гагарина против челябинского «Трактора». Первый матч серии состоится 28 апреля в Челябинске.

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