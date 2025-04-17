Никитин: Уважение «Авангарду», они сражались

Главный тренер ярославскогопрокомментировал победу своей команды над(2:1 ОТ) в четвертом матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

«Парни молодчики, что выиграли. Если объективно, соперник нас заставил провести не лучшую свою игру. Это плей‑офф, нужно уметь терпеть в таких моментах.

На лавке чувствуешь энергетику, со стороны это не видно. Нейтральные шайбы мы не выигрывали, это создавало для нас проблемы, потому что долго приходилось их отбирать.

Третий период вызывает у вас вопросы? Наше первое большинство для меня показатель, своих ребят немножко знаю. Это человеческий фактор: нельзя взять, сказать перед игрой и спокойно потом стоять на лавке — нужно реагировать. Уважение "Авангарду", они сражались», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

Следующий матч между командами пройдет 19 апреля в Ярославле. Счет в серии — 3:1 в пользу «Локомотива».