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    Локомотив — Авангард прямая трансляция — 13.04.2025

    Хоккей КХЛ Прогнозы на КХЛ
    Локомотив и Авангард готовятся к очередному матчу в Кубке Гагарина по хоккею. Игра, назначенная на 13.04.2025, обещает стать весьма интересной. Старт трансляции — в 17:00 по московскому времени.

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    Превью и прогнозы на матч

    Последний матч команд между собой: Локомотив — Авангард 1:4. Как сложится игра в этот раз?

    • Наши эксперты подготовили прогноз на матч Локомотив — Авангард с предлагаемым коэффициентом для ставки 1.80.
    • Участники конкурса прогнозов считают, что матч завершится со счетом 1:2.
    • Искусственный интеллект, проанализировавший статистику и линии букмекеров, предполагает, что матч закончится со счетом 1:2.

    Коэффициенты букмекеров на матч:

    • Локомотив:
    • Ничья:
    • Авангард:

    Где смотреть онлайн Локомотив — Авангард?

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