«Коламбус» дома разгромил «Вашингтон», Овечкин не играл

В матче регулярного чемпионата НХЛна своем льду не оставил шансов, разгромив его со счетом 7:0.

Лучшими в этой встрече были Джеймс Ван Римсдайк, набравший 3 (1+2) очка, и Адам Фантилли, оформивший дубль.

Российский нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин пропускал этот матч.

НХЛ. Регулярный чемпионат «Коламбус» — «Вашингтон» — 7:0 (3:0, 3:0, 1:0) Голы: Веренски — 21 (Монахэн, Фаббро), 1:00 — 1:0. К. Джонсон — 23 (ван Римсдайк), 4:45 — 2:0. Фантилли — 27 (К. Джонсон, ван Римсдайк), 19:24 — 3:0. Фантилли — 28 (Матейчук), 22:01 — 4:0. Монахэн — 19 (Марченко), 24:37 — 5:0. К. Силлинджер — 10 (Воронков), 25:14 — 6:0. ван Римсдайк — 16 (Оливье), 57:41 — 7:0Вратари: Гривз — ШепардБроски: 26 (8+8+10) — 22 (6+5+11)Штраф: 28 — 48Наши: Воронков (12.44/0/+2), Марченко (14.51/3/+2), Проворов (24.17/2/+3) — Алексеев (19.40/0/-1)

«Вашингтон» (109 очков) продолжает возглавлять таблицу «Востока». «Коламбус» выиграл третий матч кряду и сейчас идет с 83 очками девятым в конференции.