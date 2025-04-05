Разин: Сегодняшняя игра олицетворяет весь наш сезон и плей-офф

Главный тренерпрокомментировал поражение своей команды в 6-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против(2:3).

«В принципе, сегодняшняя игра олицетворяет весь наш сезон и плей-офф. Сезон мы начали неудачно, осенью были даже ниже "Барыса" в таблице, потом героически шли наверх. Нам буквально не хватило одной победы, чтобы обойти "Салават Юлаев". Плей-офф начали с 0-3, хотя из первых трёх как минимум одну должны были выиграть. Опять героические усилия предприняли, но, к сожалению, не срослось.

Тем не менее, я доволен командой, хоккейный мир узнал много молодых ребят, много новых фамилий. Бились до конца, пластались, верили — за это команде большое спасибо. В следующий раунд идёт сильнейший. Были равные игры, сегодня у нас три штанги, а у соперников с рикошета залетает, но везёт тому, кто везёт. Значит, мы эту удачу не заслужили. Сегодня Орехов ошибся, но там рикошет, шайба от стекла отлетает, Якупов забивает с лёта. И мы эту ошибку практически отыграли. Это был технический элемент, пас, который он не исполнил. Но мы просим игроков начинать атаки за счёт передач. Можно было попытаться через стекло бросить, но он решил так сыграть.

То, что мы вылетели в первом раунде — это, конечно, удар по самолюбию. У меня есть свои мысли, но сейчас делать заявления не хочется, хочется развернуть пальчик на себя, проанализировать и понять, где ошибся», — цитирует Разина пресс-служба КХЛ.

«Металлург» проиграл «Авангарду» со счетом в серии 2:4. Команда Андрея Разина завершила сезон.