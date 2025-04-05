Разин назвал свой тренерский штаб одним из сильнейших

Главный тренер магнитогорскогоподелился мыслями о потенциале своей команды и силе собственного тренерского штаба.

«Я могу сказать, что очень рисковал, приняв решение на третий матч поставить Сашку Смолина. Это был большой риск, но он оправдан. Саша хорошо сыграл и сделал, что мог. Зато я знаю, что на следующий сезон, если вдруг уедет Набоков, у нас есть хороший, молодой вратарь.

Какой вижу потенциал своей тренерской команды? У меня очень хороший тренерский штаб, считаю, один из сильнейших. Ребята молодцы, работают. Знаю, что из моих коллег в тренерском штабе откроются новые имена. И главными будут работать. Я всего лишь тренер: у меня есть руководство, дальше уже каким вектором пойти — решать будут они. Я лишь могу представить свое видение. Что команда молодая, и у нее есть потенциал, я с вами согласен, — приводит слова Разина "Матч ТВ".

51-летний специалист возглавил "Металлург" перед началом сезона-2023/2024 и сходу сделал команду из Магнитогорска победителем Кубка Гагарина, обыграв в финальной серии ярославский "Локомотив" в четырех встречах.

В нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина, "сталевары" проиграли омскому "Авангарду" со счетом 2:4 в серии первого раунда плей-офф и досрочно завершили сезон.