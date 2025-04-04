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    Козлов прокомментировал победу «Салавата Юлаева» в матче против «Сибири»

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Салават Юлаев Сибирь
    Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о победе своей команды (5:2) в 5-м матче первого раунда плей-офф КХЛ против «Сибири».

    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»
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    Виктор Козлов — главный тренер «Салавата Юлаева»

    «Хорошая командная победа, было непросто справиться с нервами, с давлением. У нас многие ребята первый раз проходят через это. Молодцы, что справились и продолжали работать. Ремпал молодец, Самонов был надёжен.

    Был ли какой-то серьёзный разговор после игр в Новосибирске? Серьёзного разговора не было, но была работа как внутри команды, так и с тренерским штабом.

    — Что нужно сделать, чтобы "закрыть" серию в Новосибирске? Не думать об этом, выходить и работать каждый отрезок. Нужно фокусироваться на своих действиях, это я говорю из личного опыта», — передает слова Козлова Чемпионат.

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    • После этого матча «Салават Юлаев» ведет в серии плей-офф с «Сибирью» со счетом 3:2. Следующая игра между этими командами состоится 6-го апреля в Новосибирске.

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