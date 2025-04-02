Гру прокомментировал разгромную победу над «Адмиралом»

Главный тренер «Трактора»подвел итоги четвертого матча 1/8 финала Кубка Гагарина с «Адмиралом» (7:3, 2-2).

«Большая победа. 2-2 в серии. Время отдохнуть и готовиться к следующему матчу. Блажиевский сейчас здорово играет. Его первостепенная задача — игра в защите и в меньшинстве. Теперь он добавляет к этому и голы и поддерживает атаки, это прекрасно.

Благодаря его шайбе мы повели в счете, а еще он забил победный гол в овертайме второго матча. У нас много ребят, которые играли нерегулярно по разным причинам. Сейчас они возвращаются на прежний уровень.

Кто мог сказать после первого периода, что мы забьем семь голов? Был счет 1:3, а стал 7:3. Не хотим проигрывать после первых периодов. Все может измениться в момент.

В плей-офф нет оправданий. Есть расписание — нам нужно быть готовыми. Команда отдохнувшая. У нас нет Кравцова, но команда отдохнувшая. Как только произойдёт стартовое вбрасывание, все будут готовы», — сказал Гру на послематчевой пресс-конференции.

После этой победы «Трактор» сравнял счет в серии с «Адмиралом» (2-2). Пятая игра пройдет 4 апреля в Челябинске.