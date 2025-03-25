Козлов: В плей-офф много нюансов, которые будут делать разницу

Главный тренердал комментарий по поводу предстоящей серии с

«Не так много времени до начала плей-офф, но мы не очень давно играли с "Сибирью", так что кое-какие видеозаписи у нас остались.

Мастеровитые нападающие, хорошо обученные защитники, так что здорово обороняются и опасно контратакуют. Как с любой командой, есть определённые моменты, когда ты играешь в плей-офф. Ты должен действовать сконцентрировано, чётко и правильно.

Сейчас в принципе все матчи снимаются на видео, все нюансы можно собрать и разобрать. Но в плей-офф совсем другая игра, хоккеисты действуют по-другому, на первую роль выходят характер, дисциплина, игра на команду. Много нюансов, которые будут делать разницу», — приводит слова Козлова пресс-служба уфимцев.

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Первая игра команд состоится уже 27 марта.