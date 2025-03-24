КХЛ назвала лучших игроков 28-й недели сезона-2024/2025

В КХЛ определили лауреатов 28-й недели регулярного чемпионата КХЛ в четырех номинациях.

Лучшим вратарем впервые в карьере признан Ярослав Озолин («Нефтехимик»). Голкипер одержал три победы в трех матчах недели с коэффициентом надёжности 1,67 и процентом отраженных бросков 95,15%.

Лучшим защитником признан Джордан Гросс («Динамо» Мн). Хоккеист записал в актив 5 (1+4) очков в трех матчах недели с показателем полезности «+6».

Лучшим нападающим признан Джош Ливо («Салават Юлаев»), набравший 6 (4+2) очков в трёх матчах недели с показателем полезности «+3».

Лучшим новичком признан защитник Степан Терехов («Ак Барс»), набравший 2 (1+1) очка в двух матчах недели с показателем полезности «+2».