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    Ларионов: Хороший матч, яркие впечатления от игры, но не удалось выиграть

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ СКА Торпедо
    Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение от СКА (2:3 Б).

    Игорь Ларионов
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    Игорь Ларионов

    «Хороший матч, яркие впечатления от игры, но не удалось выиграть. Много моментов не реализовали, оставим это на плей-офф. Хотели дать отдохнуть Летунову, но он сам не хочет. Игроки боятся потерять игровой ритм. Это хорошее качество. Есть четыре дня до игры в Ярославле, чтобы перевести дыхание. Понравился командный дух, настроение игры. Не хватило хитрости, смекалки при завершении. Но я считаю, что ребята отыграли хорошо», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

    СКА с 82 очками пока что занимает шестое место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» 71 очко и восьмая строчка.

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