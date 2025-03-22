Ларионов: Хороший матч, яркие впечатления от игры, но не удалось выиграть

Главный тренер нижегородскогопрокомментировал поражение от(2:3 Б).

«Хороший матч, яркие впечатления от игры, но не удалось выиграть. Много моментов не реализовали, оставим это на плей-офф. Хотели дать отдохнуть Летунову, но он сам не хочет. Игроки боятся потерять игровой ритм. Это хорошее качество. Есть четыре дня до игры в Ярославле, чтобы перевести дыхание. Понравился командный дух, настроение игры. Не хватило хитрости, смекалки при завершении. Но я считаю, что ребята отыграли хорошо», — цитирует Ларионова «Чемпионат».

СКА с 82 очками пока что занимает шестое место в таблице Западной конференции. У «Торпедо» 71 очко и восьмая строчка.