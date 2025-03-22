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    «Филадельфия» проиграла «Далласу», Мичков оформил голевую передачу

    «Даллас» — «Филадельфия»: счет матча 3:2 ОТ, обзор голов

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    «Даллас» в овертайме обыграл «Филадельфию» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

    «Даллас»
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    «Даллас»

    В основное время матча команды обменялись голами. У «Далласа» отличились Томас Харли и Эса Линделль.

    В составе «Филадельфии» голы записали на свой счет Трэвис Конечны и Райан Пилинг. Российский форвард Матвей Мичков оформил голевую передачу.

    Команды довели дело до овертайма, где сильнее оказался «Даллас». Победный гол на счету Томаса Харли.

    НХЛ. Регулярный чемпионат
    «Даллас» — «Филадельфия» — 3:2 ОТ (2:0, 0:2, 0:0, 1:0)
    Голы: Харли — 14 (Блэкуэлл, Стил), 6:27 — 1:0. Линделл — 5 (Гранлунд, Дюшен), 8:59 — 2:0. Конекны — 23 (Кутюрье, Йорк), 33:03 — 2:1. Пелинг — 7 (Мичков, Форстер), 38:48 — 2:2. Харли — 15 (Робертсон), 60:09 — 3:2Вратари: Эттингер — Федотов (Эрссон, 20:00)Броски: 19 (3+7+8+1) — 24 (8+5+11+0)Штраф: 8 — 10

    После этого матча «Даллас» занимает 2-е место в таблице Запада с 92 очками в активе. «Филадельфия» — на 15-й позиции Востока (65).

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