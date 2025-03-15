Ларионов — о поражении «Торпедо»: Не смогли переиграть одного человека — вратаря

Главный тренерподелился мнением об игре своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против(2:3).

«Мы сейчас проехали по трем новым стадионам — в Омске, Екатеринбурге, Новосибирске. К сожалению, уезжаем без очков. Все стадионы классные, на "Сибирь-Арене" особенно понравилась лавка. Она выполнена по стандартам современного хоккея. У тренеров есть пространство разговаривать с игроками. У хоккеистов нет зоны комфорта, когда ты, как в парке, можешь облокотиться на спинку кресла. Разве что ближе подвинуть бы лавку к борту… Чтобы игроки лучше видели, что происходит на льду. В целом, прекрасная атмосфера, рады, что Новосибирск, город с традициями, получил такой стадион. Сегодняшний матч по качеству получился хорошим.

Хозяев — с победой. Хорошая игра в исполнении обеих команд. Было хорошее движение. Очень много бросков с нашей стороны — что радует. Не хватило уверенности в завершении. Не смогли переиграть одного человека — вратаря. У вратарей бывают такие дни, когда они держат свою команду в игре.

Что касается мотивации на оставшуюся часть сезона в ситуации, когда cоперник по первому раунду плей-офф уже известен, считаю, что, когда, играя в гостях, наносишь 42 броска, то с мотивацией у команды все нормально. Понятно, что хочется кого-то поберечь, дать отдохнуть.

У нас не вышло восемь человек основного состава, но мы не хотим на это ссылаться. Потому что культура побед строится на том, что любым составом играешь только на победу. Об усталости, экономии мотивации не может быть и речи. Люди платят деньги за то, чтобы смотреть хорошую игру. И важно, чтобы после они шли домой с классными воспоминаниями и эмоциями», — цитирует Ларионова пресс-служба КХЛ.

После этого матча «Торпедо» занимает 8-е место в таблице Запада с 70-ю очками в активе. В следующем поединке нижегородцы сыграют против «Северстали» 20-го марта.