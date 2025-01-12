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    «Нэшвилл» — «Вашингтон»: смотреть онлайн в прямом эфире

    Хоккей НХЛ Нэшвилл Предаторз Вашингтон Кэпиталз Прогнозы на НХЛ
    12 января в 04:00 по мск состоится очная встреча «Нэшвилла» и «Вашингтона» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

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    «Нэшвилл» серьезно отстает в борьбе за место в зоне плей-офф. На сейчас «Предаторы» имеют 33 очка в западной конференции и отстают от «Ванкувера», идущего восьмым, на 13 пунктов. Ситуацию усложняет нестабильная игра хозяев. Они смогли выдать кратковременный импульс в виде побед над «Ванкувером» и «Калгари», однако после этого коллектив проиграл 2:5 «Виннипегу».

    «Вашингтон» держит лидерство на Востоке. После 42 поединков команда Овечкина имеет 59 баллов. Могло быть и больше, если бы не поражение от «Монреаля» (2:3 ОТ). Как бы там ни было, при любом исходе «Кэпиталз», скорее всего, остануться на вершине таблицы.

    Прогнозы и ставки

    Последний выезд «Вашингтона» к «Нэшвиллу» закончился для него поражением 1:3. В нынешнем сезоне гости на своем льду сумели выиграть 3:2.

    • Букмекеры считают фаворитом «Предаторов». Котировки составляют 2.14 и 2.88 на победу команд в основное время, 1.68 и 2.18 на победу в матче с учетом овертайма и буллитов.

    • Эксперты LiveSport.Ru на стороне гостей и ожидают от них сильную игру. Ставки на матч можно посмотреть в прогнозе.

    • Искусственный интеллект пророчит «Нэшвиллу» разгромную победу над «Вашингтоном» со счетом 4:1.

    Трансляция матча

    Прямую трансляцию матча «Нэшвилл» — «Вашингтон» и другие поелинки регулярного чемпионата НХЛ смотрите на LiveCup.Run.

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