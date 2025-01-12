Буше: Наша команда сильна, проявляет характер

Главный тренерподвел итог матча против(3:2).

«Мы ожидали, что начало будет не таким хороши, такое бывает после затяжной и энергозатратной выездной серии. Дал команде дополнительный выходной, если бы его не было, все было бы еще хуже в первом периоде сегодня. Думал, хватит 10 минут, чтобы войти в игровую колею, но понадобился целый период. Голы соперник забил после наших ошибок. Наша команда сильна, проявляет характер. Мы работали, чтобы результат был в нашу пользу», — цитирует Буше «Матч ТВ».

«Авангард» с 47 очками занимает шестое место в Восточной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» с 58 баллами — второй.