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    Козырев: Не смогли довести игру до победного конца из‑за потери концентрации

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Северсталь
    Главный тренер череповецкой «Северстали» Андрей Козырев подвел итог матча против «Авангарда» (5:6 Б).

    Андрей Козырев
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    Андрей Козырев

    «Сегодня мы встречались с соперником, который хорошо укрепился в дедлайн и который находится в хорошей форме и на ходу. Мы понимали это и серьезно готовились. Увы, при приобретенном преимуществе не смогли довести игру до конца из‑за потери концентрации. Вы же видели, что мы вели 3:0 и первые пропущенные нами голы возникли из‑за ошибок, потерь из‑за того, что мы не играли отрезок до конца», — цитирует Козырева «Матч ТВ».

    «Авангард» с 45 очками занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 53 очками — шестая в Западной конференции.

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