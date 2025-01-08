Козырев: Не смогли довести игру до победного конца из‑за потери концентрации

Главный тренер череповецкойподвел итог матча против(5:6 Б).

«Сегодня мы встречались с соперником, который хорошо укрепился в дедлайн и который находится в хорошей форме и на ходу. Мы понимали это и серьезно готовились. Увы, при приобретенном преимуществе не смогли довести игру до конца из‑за потери концентрации. Вы же видели, что мы вели 3:0 и первые пропущенные нами голы возникли из‑за ошибок, потерь из‑за того, что мы не играли отрезок до конца», — цитирует Козырева «Матч ТВ».

«Авангард» с 45 очками занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 53 очками — шестая в Западной конференции.