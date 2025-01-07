«Трактор» — «Лада»: счет матча 5:0, обзор голов

«Трактор» Фото: globallookpress.com
Авторами заброшенных шайб в этой игре стали Василий Глотов, Виталий Кравцов, Владимир Жарков, Стивен Кэмпфер и Григорий Дронов.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Трактор» (Челябинск) — «Лада» (Тольятти) — 5:0 (2:0, 2:0, 1:0)
Голы: Кравцов — 12 (Робинсон, Светлаков), 6:43 — 1:0. Жарков — 3 (Почивалов), 15:26 — 2:0. Кэмпфер — 6 (Рыков, Жарков), 23:26 — 3:0. Дронов — 7 (Рыков, Жарков), 30:05 — 4:0. Глотов — 13 (бол., Светлаков, Шабанов), 43:09 — 5:0Вратари: Фукале — Трушков (Третьяк, 40:00)Штраф: 8 — 14Броски: 44 (20+14+10) — 18 (8+5+5)
«Трактор» набрал 59 очков и идет первым в Восточной конференции. У «Лады» осталось 37 баллов и 10-я строчка.