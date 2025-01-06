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    Буше: Здорово, что ребята вовлечены и выполняют то, что мы от них просим

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Авангард Ак Барс
    Главный тренер «Авангарда» Ги Буше высказался о матче против «Ак Барса» (3:1).

    Ги Буше
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    Ги Буше

    «Матч шёл на встречных курсах, была атмосфера игры плей-офф. Сложный матч с серьёзным соперником у него дома. Мы понимали, что нас ждёт, что будет накал страстей, силовая борьба, в этом плане нас ничего не удивило.

    Мы играли с хорошей командой и, разумеется, они создавали для нас проблемы. Если у вас нет проблем с сильной командой, значит, она спала. "Ак Барс" не спал. Все были в полной боевой готовности. У нас уже были сложные встречи, но сегодняшняя — особенный вызов.

    От матча к матчу, от периода к периоду вносим определённые изменения в рисунок игры, моя задача как раз реагировать на то, что происходит на площадке. Здорово, что ребята вовлечены и выполняют то, что мы от них просим», — цитирует Буше «Чемпионат».

    «Ак Барс» с 52 очками идет на третьем месте в таблице Восточной конференции. «Авангард» с 43 баллами поднялся на шестую строчку.

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