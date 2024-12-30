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    «Сибирь» обыграла «Амур»

    «Амур» — «Сибирь»: счет матча 1:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Амур
    «Сибирь» в гостях одолела «Амур» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

    «Сибирь»
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    «Сибирь»

    За новосибирский клуб дублем отметился Валентин Пьянов. Еще по голу забили Никита Коротков и Алексей Яковлев.

    В составе «Амура» отличились Алекс Гальченюк, Игнат Коротких и Сергей Лапин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 3:4 (1:2, 2:1, 0:1)
    Голы: Гальченюк — 14 (Бродхерст), 2:36 — 1:0. Пьянов — 5 (Мартынов, Карпов), 7:35 — 1:1. Коротков — 3 (Яковлев), 8:32 — 1:2. Коротких — 8, 20:35 — 2:2. Лапин — 3 (Щемеров, Грачев), 21:17 — 3:2. Яковлев — 4, 39:33 — 3:3. Пьянов — 6 (Карпов), 49:56 — 3:4Вратари: Джурасик (58:54) — КостинШтраф: 11 — 17Броски: 50 (17+18+15) — 27 (11+9+7)

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Сибирь» набрала 37 очков в 38 матчах. Клуб идет 8-м в таблице.

    «Амур» (21) находится на последнем месте.

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