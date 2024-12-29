НХЛ. «Тампа» одолела «Рейнджерс», «Вашингтон» победил «Торонто», «Айлендерс» — «Питтсбург»

За океаном завершился очередной игровой день в регулярном чемпионате НХЛ.

«Анахайм» — «Филадельфия» — 1:3

«Филадельфия» с 36 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Анахайм» с 30 очками — на 13-й строчке «Запада».

НХЛ «Анахайм» — «Филадельфия» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2) Голы: Кэйтс — 7 (Бринк, Йорк), 24:03 — 0:1. Терри — 10 (Гудас, Лакомб), 35:38 — 1:1. Фрост — 7 (Лотон), 45:57 — 1:2. Фараби — 5 (п.в.), 57:40 — 1:3Вратари: Достал (56:27 — 57:40, 57:50 — 58:14, 58:26 — 58:57) — ЭрссонШтраф: 10 — 8Броски: 33 (10+12+11) — 25 (7+12+6)

«Анахайм» — «Филадельфия» — 1:3

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ

У «Ойлерз» Василий Подколзин отметился результативной передачей.

«Лос-Анджелес» и «Эдмонтон» набрали по 45 очков и расположились на пятой и четвертой строчках Западной конференции соответственно.

НХЛ «Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ (2:1, 0:2, 1:0, 1:0) Голы: Капанен — 5 (К. Браун, Эмберсон), 9:43 — 0:1. Байфилд — 7 (Фогеле, Кларк), 12:32 — 1:1. Фогеле — 10 (Спенс, Байфилд), 17:35 — 2:1. Нюджент-Хопкинс — 7 (бол., Макдэвид, Хаймэн), 23:20 — 2:2. Арвидссон — 4 (Подколзин, Драйзайтль), 31:59 — 2:3. Жанно — 5 (Спенс, Фогеле), 42:32 — 3:3. Байфилд — 8 (Дано, Кемпе), 63:19 — 4:3Вратари: Кемпер — С. СкиннерШтраф: 4 — 2Броски: 29 (9+9+5+6) — 27 (10+9+7+1)

«Лос-Анджелес» — «Эдмонтон» — 4:3 ОТ

«Ванкувер» — «Сиэтл» — 4:5 ОТ

«Сиэтл» с 34 очками занимает 12-е место в Западной конференции, «Ванкувер» с 42 очками — на седьмой строчке.

НХЛ «Ванкувер» — «Сиэтл» — 4:5 ОТ (1:0, 2:1, 1:3, 0:1) Голы: Босер — 12 (бол., Дебраск, Миллер), 16:03 — 1:0. Бенайерс — 5 (Олексяк), 21:18 — 1:1. Гарлэнд — 9 (Блюгерс, Суси), 28:36 — 2:1. Босер — 13 (Суси, Хейнен), 35:14 — 3:1. Дебраск — 16 (Миллер, Форборт), 43:09 — 4:1. Шварц — 10 (Данн, Спронг), 55:15 — 4:2. Данн — 6, 58:48 — 4:3. Шварц — 11 (Бьоркстранд), 59:10 — 4:4. Данн — 7, 62:15 — 4:5Вратари: Демко — Грубауэр (56:56 — 58:48, 59:02 — 59:10)Штраф: 8 — 6Броски: 22 (6+9+6+1) — 29 (6+9+12+2)

«Ванкувер» — «Сиэтл» — 4:5 ОТ

«Бостон» — «Коламбус» — 4:0

«Коламбус» с 36 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, «Бостон» с 44 очками — на шестой строчке.

НХЛ «Бостон» — «Коламбус» — 4:0 (1:0, 2:0, 1:0) Голы: Бразо — 8 (Карло, Лорей), 2:29 — 1:0. Гики — 8, 26:29 — 2:0. Пастрняк — 13 (Гики, Заха), 28:18 — 3:0. Кепке — 6, 46:06 — 4:0Вратари: Суэймен — ТарасовШтраф: 16 — 14Броски: 28 (10+11+7) — 18 (7+6+5)

«Бостон» — «Коламбус» — 4:0

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 5:2

В составе «Харрикейнз» гол забил Дмитрий Орлов.

«Каролина» с 45 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 51 очком — на первой строчке.

НХЛ «Каролина» — «Нью-Джерси» — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1) Голы: Коттер — 8, 22:56 — 0:1. Орлов — 4 (Уокер, Джарвис), 39:30 — 1:1. Палат — 8 (Братт, Хэмилтон), 41:05 — 1:2. Ахо — 12 (Рословик), 41:56 — 2:2. Блэйк — 8 (бол., Котканиеми, Бернс), 50:43 — 3:2. Рословик — 15 (Джарвис, Уокер), 52:06 — 4:2. Рословик — 16 (п.в., Ахо, Джарвис), 56:38 — 5:2Вратари: Токарски — Аллен (55:52 — 56:38)Штраф: 8 — 21Броски: 42 (16+12+14) — 23 (10+7+6)

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 5:2

Прогнозы и ставки на НХЛ

«Тампа» — «Рейнджерс» — 6:2

В составе «Лайтнинг» 3 (1+2) очка набрал Никита Кучеров. У гостей отличился Артемий Панарин.

Вратарь Игорь Шестеркин отразил 8 бросков из 13 и был заменен на 29-й минуте после пятой пропущенной шайбы.

«Тампа» с 42 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Рейнждерс» с 33 очками — на 13-й строчке.

НХЛ «Тампа» — «Рейнджерс» — 6:2 (2:1, 3:0, 1:1) Голы: Кучеров — 16 (бол., Пойнт, Гюнцель), 2:27 — 1:0. Панарин — 16 (Трочек, Фокс), 9:23 — 1:1. Макдона — 1 (мен., Чирелли), 18:11 — 2:1. Пойнт — 23 (Кучеров), 23:35 — 3:1. Чирелли — 14 (мен., Хагель), 25:02 — 4:1. Пойнт — 24 (бол., Кучеров, Хедман), 28:08 — 5:1. Трочек — 10 (мен., Линдгрен), 40:13 — 5:2. Пол — 9, 54:12 — 6:2Вратари: Василевский — Шестеркин (Куик, 28:08)Штраф: 8 — 10Броски: 25 (6+12+7) — 44 (17+8+19)

«Тампа» — «Рейнджерс» — 6:2

«Торонто» — «Вашингтон» — 2:5

Форвард Александр Овечкин смог забить в пустые ворота.

«Вашингтон» с 50 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Торонто» с 46 очками — на третьей строчке.

НХЛ «Торонто» — «Вашингтон» — 2:5 (1:2, 1:1, 0:2) Голы: Таварес — 18 (Бенуа, Пачиоретти), 3:14 — 1:0. Манджапане — 8 (Лапьер), 4:46 — 1:1. Чикран — 10 (ван Римсдайк, Рэддиш), 8:54 — 1:2. Макманн — 10 (Доми, Марнер), 28:10 — 2:2. Дауд — 9 (Сандин, Манджапане), 29:53 — 2:3. Уилсон — 14 (бол., Чикран, Строум), 52:36 — 2:4. Овечкин — 16 (п.в., Протас, Дюбуа), 56:37 — 2:5Вратари: Мюррей (55:39 — 56:37) — ТомпсонШтраф: 2 — 4Броски: 37 (14+13+10) — 32 (15+8+9)

«Торонто» — «Вашингтон» — 2:5

«Виннипег» — «Оттава» — 4:2

«Виннипег» с 53 очками занимает первое место в Западной конференции, «Оттава» с 38 очками — на восьмой строчке «Востока».

НХЛ «Виннипег» — «Оттава» — 4:2 (0:1, 2:1, 2:0) Голы: Штюцле — 12 (бол., Батерсон, Ткачак), 10:40 — 0:1. Грейг — 4 (бол., Шабо, Жиру), 24:03 — 0:2. Коннор — 22 (Шайфли, Моррисси), 32:46 — 1:2. Шайфли — 22 (Элерс, Миллер), 35:01 — 2:2. Виларди — 15 (бол., Элерс, Коннор), 49:47 — 3:2. Элерс — 11 (Стэнли), 51:19 — 4:2Вратари: Хеллибак — Сегорд (56:56 — 59:52)Штраф: 8 — 6Броски: 23 (9+6+8) — 36 (9+9+18)

«Виннипег» — «Оттава» — 4:2

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 6:3

У хозяев две результативные передачи сделал защитник Александр Романов. Вратарь клуба из Нью-Йорка Илья Сорокин отразил 22 броска.

У гостей голевым пасом отметился Евгений Малкин.

«Айлендерс» набрали 35 очков и занимают 12-е место в таблице Восточной конференции. «Питтсбург» с 37 очками — на 9-й строчке.

НХЛ «Айлендерс» — «Питтсбург» — 6:3 (1:1, 3:2, 2:0) Голы: Пажо — 8 (Барзал), 14:47 — 1:0. Бантинг — 10 (бол., Ракелль), 16:03 — 1:1. Дюклер — 3 (Палмиери, Нельсон), 25:39 — 2:1. Ли — 14 (Романов, Барзал), 28:36 — 3:1. Сизикас — 2 (Романов, Хорват), 29:39 — 4:1. Аччиари — 4 (Нието, Карлссон), 33:49 — 4:2. Ракелль — 17 (Грызлик, Малкин), 39:56 — 4:3. Сизикас — 3 (Хольмстрем), 54:43 — 5:3. Ли — 15 (п.в.), 59:38 — 6:3Вратари: Сорокин — Джерри (57:04 — 59:38)Штраф: 8 — 4Броски: 35 (11+16+8) — 25 (9+12+4)

«Айлендерс» — «Питтсбург» — 6:3

«Сан-Хосе» — «Калгари» — 1:3