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    «Лада» проиграла «Сочи» в КХЛ

    «Лада» — «Сочи»: счет матча 3:4, обзор голов

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сочи Лада
    В матче регулярного чемпионата КХЛ «Сочи» на выезде победил «Ладу» со счетом 4:3.

    «Сочи»
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    «Сочи»

    За хозяев забили Евгений Калабушкин, Михаил Фисенко и Иван Романов. В составе гостей отметились Уильям Биттен, Сергей Попов, Александр Яремчук и Артур Тянулин.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Лада» (Тольятти) — «Сочи» — 3:4 (1:1, 1:2, 1:1)
    Голы: Калабушкин — 1 (Грошев, Моисеев), 13:40 — 1:0. Биттен — 2 (Кузнецов, Яремчук), 18:27 — 1:1. Попов — 10 (Хохлачев, Мачулин), 23:16 — 1:2. Яремчук — 1, 28:09 — 1:3. Фисенко — 4 (мен.), 29:43 — 2:3. Романов — 7 (Алтыбармакян), 47:25 — 3:3. Тянулин — 9 (Мачулин), 59:01 — 3:4Вратари: Трушков (59:25) — ИвановШтраф: 4 — 8Броски: 28 (8+6+14) — 33 (11+14+8)

    Теперь у «Сочи» 27 очков и 11-е место в таблице Западной конференции. В активе «Лады» 33 балла и девятое место на «Востоке».

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