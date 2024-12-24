Для «Бостона» это будет вторая домашняя игра подряд. 22 декабря «Брюинс» принимали «Баффало». Команда разобралась с соперником с разницей в две шайбы при общем счете 3:1. Это позволило хозяевам продлить свою домашнюю серию до двух побед подряд.
«Вашингтон» выиграл два матча подряд, одолев «Лос-Анджелес» (3:1) и «Каролину» (3:1). Однако это были поединки на домашней арене. Предыдущие два выездных поединка «Кэпиталз» проиграли, уступив «Чикаго» и «Далласу».
В турнирной таблице Восточной конференции «Бостон» имеет 40 очка и занимает 6-е место, «Вашингтон» с 48 баллами находится на 2-й строчке.
Прогнозы и ставки
У «Вашингтона» 3 победы в 5 матчах против «Бостона». Последний раз команды встречались в начале ноября, когда «Кэпиталз» выиграли 2:0.
- Котировки букмекеров говорят, что «Брюинс» фавориты встречи — 2.18 и 2.65 без учета ОТ и буллитов. С учетом дополнительного времени коэффициенты составляют 1.74 и 2.07.
- Эксперты LiveSport.Ru ставят на «Вашингтон». О том, какие именно ставки предлагает редакция сайта, читайте в прогнозе.
- Искусственный интеллект прогнозирует ничейный матч со счетом 0:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Бостон» — «Вашингтон» смотрите на LiveCup.Run. Кроме этого поединка сайт предлагает следить и за другими событиями НХЛ.
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