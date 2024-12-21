21 декабря на «Капитал Уан Арена»приметв рамках матча регулярного чемпионата НХЛ. Встреча начнется в 03:00 по мск.

«Вашингтон» таки упустил лидерство в Восточной конференции. Хозяева проиграли два раза подряд, сначала уступив «Далласу» 1:3, а после этого проиграл 2:3 «Чикаго». Всего за сезон команда потерпела 10 поражений. Последние результаты опустили «Кэпиталз» на 2-е место. Теперь клуб уступает один пункт «Нью-Джерси». В любом случае «Вашингтон» точно сыграет в плей-офф.

«Каролина» сейчас идет пятой в таблице и отстает от «Вашингтона» всего на 3 пункта. «Ураганы» выиграли 3 матча из 4 последних, что значительно улучшило их статистику. В последних двух встречах «Каролина» показала хорошую игру в атаке и уверенно переиграла «Коламбус» (4:1) и «Айлендерс» (4:0). В активе клуба 41 очко.

Прогнозы и ставки

Текущая форма гостей завоевала доверие букмекеров — «ураганы» выступают в роли фаворита поединка.

Котировки на матч составляют 3.00 и 2.70 соответственно без учета ОТ и буллитов. С учетом дополнительного времени и штрафных бросков цифры составляют 2.28 и 1.63.

Аналитики LiveSport.Ru с оптимизмом смотрят в сторону «Вашингтона». Они предложили прогноз со ставкой на хозяев.

с оптимизмом смотрят в сторону «Вашингтона». Они предложили прогноз со ставкой на хозяев. Искусственный интеллект считает, что «Кэпиталз» прервут свою серию неудач и выиграют 2:0.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Вашингтон» — «Каролина» смотрите на LiveCup.Run. Сайт предлагает статистику перед матчем, коэффициенты на игру и список букмекеров для ставок.

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