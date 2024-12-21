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    «Амур» разгромил «Сибирь» и прервал серию поражений

    Хоккей Прогнозы на КХЛ КХЛ Сибирь Амур
    Хабаровский «Амур» одержал разгромную победу над «Сибирью» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ.

    Игнат Коротких
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    Игнат Коротких

    Матч в Хабаровске завершился со счетом 5:1 в пользу «Амура».

    В составе дальневосточной команды по две шайбы забросили Игнат Коротких и Девин Броссо. Автором еще одного гола стал Кирилл Слепец.

    У «Сибири» отличился Владимир Бутузов.

    Прогнозы и ставки на КХЛ

    «Амур» прервал серию из четырех поражений. «Сибирь» проиграла четыре из пяти последних матчей.

    КХЛ. Регулярный чемпионат
    «Сибирь» (Новосибирская область) — «Амур» (Хабаровск) — 1:5 (0:1, 1:3, 0:1)
    Голы: Коротких — 6 (О. Ли), 8:27 — 0:1. Бутузов — 12 (Кара), 27:05 — 1:1. Слепец — 5 (Дубакин, Балдаев), 28:27 — 1:2. Коротких — 7 (Броссо), 38:08 — 1:3. Броссо — 4 (бол., Гальченюк, К. Ли), 39:59 — 1:4. Броссо — 5 (О. Ли), 47:40 — 1:5Вратари: Красоткин — ДжурасикШтраф: 2 — 4Броски: 25 (6+10+9) — 34 (10+15+9)

    «Сибирь» занимает десятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ — 29 очков. «Амур» находится на последней строчке — 20 очков.

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