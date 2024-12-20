Заварухин: Игра была уровня плей‑офф

Главный тренерподвел итог матча против(3:1).

«Здорово, что победили. Игра была уровня плей‑офф, много силовых приемов, азартная игра. Соперник отлично бежит в контратаки. Как я сказал в раздевалке, хотел бы выделить всю команду, бились друг за друга и победили. Бросков было не так много, но свое реализовали, вратарь подчистил. Начинали активно, а сзади сыграли строго. От обороны играли, я считаю.

Никогда не пишут, что прервалась серия побед, а про поражения все помнят. Не ощущал, что было что‑то, команда живая. Физическое состояние, может, как‑то играло роль, но это организм. Ребята сегодня бились и заслуженно выиграли», — цитирует Заварухина «Матч ТВ».

«Автомобилист» с 44 баллами идет на четвертом месте в Восточной конференции. «Локомотив» (60) идет первым на Западе.