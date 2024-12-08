«Куньлунь» — «Сибирь»: счет матча 5:7, обзор голов

В матче регулярного чемпионата КХЛна выезде оказалась сильнеесо счетом 7:5.

У победителей дублем отметился Павел Гоголев, еще по одной шайбе забросили Артем Жуков, Сергей Широков, Владислав Кара, Энди Эндрофф и Тревор Мерфи.

В составе хозяев голы забили Колин Кэмпбелл, Джозеф Душак, Шуай Фу и Дэниэл О'Рейган (дубль).

КХЛ. Регулярный чемпионат «Куньлунь РС» (Пекин) — «Сибирь» (Новосибирская область) — 5:7 (1:4, 3:1, 1:2) Голы: Жуков — 1 (Белоусов, Рукавишников), 4:35 — 0:1. Широков — 11 (Гордеев, Мерфи), 5:16 — 0:2. Гоголев — 1 (Бек, Андреофф), 10:46 — 0:3. Кэмпбелл — 6 (Сомерби, Кленденинг), 13:58 — 1:3. Гоголев — 2 (Бек, Андреофф), 15:20 — 1:4. Душак — 2 (бол., Юрчо, Граовац), 24:27 — 2:4. ОРиган — 5 (бол., Душак, Кейзер), 35:45 — 3:4. ОРиган — 6 (Дрозг, Шартье), 36:07 — 4:4. Кара — 8 (Бутузов, Пьянов), 38:49 — 4:5. Андреофф — 10 (бол., Бек, Мерфи), 41:30 — 4:6. Мерфи — 6, 50:49 — 4:7. С. Фу — 8 (Кленденинг, Душак), 59:23 — 5:7Вратари: Смит (Кейзер, 5:16) — Красоткин (Костин, 36:07)Броски: 43 (12+20+11) — 27 (13+8+6)Штраф: 8 — 8

В настоящий момент «Сибирь» идет 10-й на «Востоке» с 29 очками. «Куньлунь» с 30 очками пока на 10-м месте Западной конференции.